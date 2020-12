Crimen del casero en Caucete: secuestraron zapatillas manchadas y analizarán si es sangre

lunes, 30 de noviembre de 2020 14:00

El crimen de José Jorge Brizuela estaría resuelto o al menos se va en el camino certero. Entre el viernes y el domingo se logró detener a 10 personas, pertenencientes a 2 grupos bien separados y se recuperó el celular y la moto de la víctima que estaban en algunos de los lugares allanados.

Según informó el comisario Mayor Carlos Fabián Avellá, que dirige la Dirección Judicial D5, se hicieron 15 allanamientos en barrios y villas de Caucete con resultados positivos, bajo los mandatos judiciales de la jueza Gema Guerrero del Primer Juzgado de Instrucción junto con su secretario, el doctor Adrián Elizondo, y el accionar de los efectivos de la Comisaría Novena, de la División Homicidio y de la Brigada de Investigaciones Este.

Producto de esto se logró la detención de 5 mujeres y 5 varones que quedaron a disposición de la justicia. Además se secuestraron varios elementos, entre ellos el celular de la víctima que estaba en propiedad de uno de ellos y la moto que había sido robada. El vehículo Renault Torino, que fue encontrado quemado a la 1.30 de la madrugada del viernes pasado, en calle Enfermera Medina, casi Río Negro en dicho departamento, también quedó en manos de la justicia.

La moto robada fue encontrada

"Se encontró el gato hidráulico del auto Torino. Además de prendas como mochila y zapatillas con marcas rojizas que se mandaron al laboratorio para analiza para saber si es sangre. De ser así se buscará determinar el ADN", explicó Avellá.

Luego indicó que el esclarecimiento del hecho se comenzó el mismo viernes cuando se hicieron averiguaciones en la zona y se conoció que dos mujeres habían estado el jueves, horas antes del crimen, consultando en ese lugar si había alguna habitación para alquilar porque necesitaban una residencia. Con esos datos se pudo llegar hasta una vivienda en el barrio Las Moritas, donde residía la madre e hija con su pareja y quedaron todos detenidos.

"Nos dijeron que habían 2 personas femeninas pidiendo asilo porque habían tenido problemas familiares y se logró dar con ellas", explicó Avellá en rueda de prensa y luego agregó: "hablamos de 2 grupos. El mismo viernes empezamos con los allanamientos y culminamos el domingo. Los 2 grupos no se conocían entre ellos y también es parte de la investigación. Llevábamos una línea de investigación hasta que una persona cercana el sábado va a la comisaría y hace entrega de un televisor que compró a un sujeto detenido pensando que podía ser el robado en la casa de Brizuela. Eso nos lleva a otra línea de investigación".

Algunos de los elementos secuestrados

"Eso a la parte investigativa nos permite determinar que estamos ante los presuntos autores, no significa que los 10 tuvieron participación. Los resultados de las pericias determinarán a la justicia quienes son los más comprometidos", señaló aclarando que el segundo grupo de detenidos no tiene nada que ver con el primero pero sí tienen fuertes indicios de estar vinculados al robo.

Ese segundo grupo está integrado por familiares que ahora se tratará de determinar si alguno de ellos es el asesino o si fueron reducidores de las cosas robadas.

"Hay pruebas e indicios levantados en el lugar que va a llevar a determinar fehacientemente la relación con el caso (...) Ahora hay que determinar quiénes tuvieron participación directa. De acuerdo a las investigaciones podemos determinas 3 o 4 personas, entre ellos una femenina", finalizaron subrayando que "la investigación está orientada a un móvil de robo".

Un dato que hasta este momento no se conocía es que la víctima fatal residía circunstancialmente en ese lugar, desde hace no más de un mes, el dueño de la finca se lo prestaba y no era oriundo de ahí.