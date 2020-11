Jorge Pascual Recabarren: "yo no estuve en la fiesta, me enteré lo que había pasado a las 8.30"

martes, 3 de noviembre de 2020 10:25

"No estuve en la fiesta". Con esas palabras, el locutor Jorge Pascual Recabarren salió a aclarar que él no estuvo en la fiesta que se desarrolló en la madrugada de este martes en una parrillada en las inmediaciones de avenida Libertador y Circunvalación, en Santa Lucía.

Este 2 de noviembre su padre, Darío Bence cumplió 90 años de edad y la familia decidió festejar el cumpleaños en una parrillada que no fue alquilada pero sí reservadas las mesas para cenar. En la madrugada, los efectivos de la comisaría 5ta llegaron al lugar y se percataron que no se cumplía con los protocolos y procedieron a intervenir, deteniendo a todos los que allí estaban.

El locutor de la Fiesta Nacional del Sol no estuvo ahí pero sí su padre que era el homenajeado y que porta su mismo nombre y apellido. También estuvieron sus hermanos y otros familiares y amigos.

"Primero y principal yo no he estado ahí y me entero a las 8.30 de la mañana de lo que había ocurrido a través de todos los medios, amigos y demás. Algunos me mandaron mensajes apoyándome, creyendo que estaba detenido. Nada que ver porque ni siquiera estuve ahí", expresó Recabarren a Diario La Provincia SJ.

Luego aclaró que su padre no aparece en el documento como Jorge Darío Bence y cree que por la edad no fue detenido pero aún no pudo comunicarse con él. "No se que ha ocurrido, no se si no se respetó el distanciamiento o algo pasó. Cuando uno pasa por las confiterías están llenas, pero acá no se qué pasó. Incluso se decidió que no se festejara el cumpleaños en su casa por este motivo de las reuniones sociales", aclaró.

Recabarren señaló que no participó tampoco de la organización de la fiesta y por eso no tiene "ni la más mínima idea" de lo que pudo ocurrir. "Mi viejo me invitó a compartir esto pero yo llegué tarde a mi casa, tipo 22.30 y estaba cansado para ir. Yo me vengo cuidando muchísimo, no salgo a ninguna reunión social y pasa esto. Indudablemente no se debía hacer", finalizó.

Aún él no se pudo comunicar con su papá y con sus hermanos y en las próximas horas no descarta acercarse por la casa de ellos para hablar y ver cómo están.