Javier Recabarren hizo su descargo: "el único error que reconocemos es el exceso de horario"

El conocido animador y conductor Javier Recabarren hizo su descargo público en redes sociales sobre la polémica por la reunión social en un local gastronómico por el cumpleaños 90 de su padre, el aparcero mayor Jorge Darío Bence.

"Salgo a dar la cara por no ser un delincuente, salgo a decir presente traigo en mis manos verdad. Lamento muchísimo la hipocresía y la falta de profesionalismo con que se manejan los medios haciendo de la noticia un triste oportunismo lleno de mentiras sin querer decir la verdad", destacó en una crítica generalizada a los medios de comunicación, a los que responsabilizó por difundir la versión oficial de la Policía de San Juan sobre el hecho.

"El periodismo, como el comunicador social llevan en sus manos una tarea fundamental y ustedes causan espanto con falsos titulares, involucrando gente que no estuvo, mintiendo sobre lo sucedido en un evento en el que el único error que reconocemos es el exceso de horario. Un lugar con habilitaciones, con distanciamiento social, con el uso de las prevenciones que nos recomienda la gente de salud y entiendo a quien crea que estuvo mal. Yo, particularmente yo, Javier Recabarren no me arrepiento de haberlo visto sonreír cuidándose tras un barbijo a mi querido padre al cumplir los 90 años. No muchos hijos van a poder entenderme ni hago apología de esto", detalló.

Y destacó en parte de su extenso mensaje que "el local en el que estuvimos no está abierto para nosotros, es un lugar que trabaja durante la semana y nosotros para no romper protocolos en casa decidimos asistir allí. No estuvimos detenidos, no somos delincuentes, tan solo rompimos limites horarios y a causa de eso nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que esto amerita".

El hecho

Un cumpleaños de 90 años terminó con más de una veintena de detenidos. El hecho ocurrió en una parrillada ubicada en avenida Libertador y Circunvalación. Allí personal policial observó una gran cantidad de autos pese a la hora y que se trataba de un día de la semana.

Al ingresar advierten que el local tenía una gran cantidad de personas que disfrutaban de una fiesta de cumpleaños, algo que está prohibido en esta cuarentena, donde no se pueden juntar más de 8 personas de un grupo familiar y nadie en reuniones sociales. Quien era el homenajeado era ni más ni menos que el reconocido aparcero mayor que festejaba sus 90 años de edad.

A las 2.15 se procedió a dar intervención al sistema de Flagrancia que trabajó en el lugar para notificar a las personas y ponerlas a disposición de la ley para que comparezcan en los próximos días.