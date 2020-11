Gimena Martinazzo tras la denuncia a Eduardo Cáceres: "estuve en cama, no tenía voz"

jueves, 26 de noviembre de 2020 10:59

Este miércoles, se conoció que la política del PRO, Gimena Martinazzo, denunció a su ahora ex pareja Eduardo Cáceres, por violencia de género. La misma fue radicada en la Comisaría de la Mujer y luego trascendió en las redes sociales.

La denunciante reveló este jueves que una charla con su hija fue determinante para animarse a realizar la denuncia. "Esta situación se ha dado en reiteradas ocasiones, no de manera física, pero sí psicológica o de hostigamiento, de carácter personal en temas donde no debería meterse un compañero de trabajo", comenzó relatando Martinazzo a los micrófonos de Radio Estación Claridad.

Con una foto de la denuncia en sus manos, Gimena publicó en Facebook un mensaje contundente: ¡Basta!: "Hoy dije BASTA!, por mis hijos, por mí, por las miles de mujeres que sufrimos violencia". Fue de esa manera que la situación se conoció.

En su testimonio, contó que todo habría ocurrido hace días atrás, cuando Cáceres habría intentado sacarle el celular de las manos. "No hubo testigos, si hubiera habido otra persona este señor no hubiera intentado asfixiarme, no con intenciones de matarme, pero si me dejó sin aire en su afán de sacarme el teléfono de las manos", detalló.

Fue entonces que habló con su hija sobre lo ocurrido. "El lunes mi hija me vio en esta situación, le conté lo que había pasado y me dijo que, si yo no lo denunciaba, lo hacía ella. Tanto lunes como martes estuve en cama, no tenía voz, no podía hablar de tanto que había forzado la voz para pedir auxilio. Ayer fuimos con mi hija a hacer la denuncia. La charla con mi hija fue determinante. Son una de las personas que pelea mucho por el tema de la violencia en San Juan y no había coherencia con lo que estaba haciendo y lo que me estaba pasando", agregó.

"Tener que denunciar una persona a la que quise mucho y quien fue en un momento mi pareja y compañero de trabajo no es agradable, pero creo que estuvo al límite y creo que hoy no nos merecemos estas cosas de parte de los hombres que creen que desde el poder pueden manejar nuestra integridad personal", finalizó Martinazzo.

Respuesta

Al enterarse de lo sucedido, el diputado nacional por San Juan también usó las redes sociales para salir a responder: "se que hay muchos rumores. Me enteré por los medios. Lo que hice es ponerme a disposición de la justicia".

Cáceres explicó que fue a la comisaría y consultó con el juez de la causa: "me dijeron que no hay motivos suficientes para aportar o brindar algún tipo de explicación. Estoy esperando que resuelva rápidamente la justicia".