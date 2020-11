Insistirán en que los delitos viales sean juzgados en Flagrancia en San Juan

domingo, 22 de noviembre de 2020 09:01

San Juan tiene un compromiso de acción conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y en eso se avanzó recientemente. Junto con la representación local de la Fundación Estrellas Amarillas, la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza" fueron parte de una reunión en la que se abordaron los ejes de trabajo y en ese sentido, se apuesta a lograr un fuerte cambio que involucra lo legal.

"Vamos a solicitar una segunda reunión con la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone para plantearle esta realidad, que nos ha tocado vivir y tratar de implementar esto dentro del convenio que se firmó recientemente, para asistencia a las víctimas desde el minuto cero", destacó Guillermo Chirino, referente de la Asociación, a Diario La Provincia SJ.

"Seguimos insistiendo en que los delitos viales sean juzgados en Flagrancia para, sobre todo, los casos en los que los conductores huyen y/o tienen alcohol en sangre. San Juan es ejemplo en muchos avances a nivel nación y pedimos que en esto también lo sea. Vamos a impulsar esto y pedimos que se marquen antecedentes para que las culpabilidades tengan condenas efectivas y no tengan que pasar años y años para tener penas", argumentó.

Chirino, quien perdió a su hijo Lautaro en un choque contra un patrullero comunal en Rawson en un caso que no tuvo resolución judicial, agregó que "creo que hay que hacer un mea culpa ya que los índices de siniestralidad son altos, a lo largo de los años. En San Juan, en nuestra asociación tenemos 50 años y ni un caso con resolución judicial ejemplar. Nos cuestionamos por qué no bajan los índices y creemos que mientras no hayan medidas más severas, cambios en las leyes y jueces más responsables y con más sentido común en las sentencias para el homicida al volante, todo seguirá igual. En esto, quienes ganan son las aseguradoras ya que al existir juicios que no avanzan, con culpabilidad que no llegan, no se cobra el dinero que le corresponde a las familias que son las que van a decidir qué hacer con él. No hay discusión en eso. Pero eso no llega y hay familias que quedan destruidas, son humildes y necesitan ese apoyo".

En tanto, prosiguen en el trabajo con cada departamento de la provincia para que los municipios apoyen y respalden su acción de colocar carteles viales con "ángeles" que recuerdan a los fallecidos en choques en el lugar en el que dejaron su vida. "Pretendemos que cada departamento declare de interés nuestra campaña de colocar nuestros carteles viales y se adhiera por ordenanza al "Día mundial de la siniestralidad vial" que se conmemora el 15 de noviembre. De esta manera, cada familia tiene el homenaje para quienes no están y se los recordará de por vida. La idea es que esto se visibilice, que se conozcan estas tragedias viales en las que hubo pocas resoluciones judiciales y procesamientos de acuerdo a la gravedad de los delitos viales. Además, los responsables van a pasar por ese lugar y recordar; tener en sus retinas los nombres de quienes murieron allí. Sabemos que algo va a causar en ellos".