¡No tienen perdón!: entraron a robar a un centro de salud de Rivadavia

sábado, 21 de noviembre de 2020 20:46

El Centro de Salud René Favaloro ubicado en el corazón del Barrio Rivadavia Sur, fue víctima de un robo. Según denunciaron en la Comisaría 28°, habían violentado la puerta del fondo para ingresar a robar.

Sustrajeron dos computadoras all in one, las cuales están compuestas por monitor, mouse y teclado, además de un teclado, dos mouse y un tv led de 32 pulgadas, una notebook y 4 pendrives nuevos.

A raíz de tareas investigativas del personal de la mencionada comisaría y munidos de mandato judicial, procedieron a realizar allanamientos dónde lograron el secuestro de una de las computadoras denunciadas como sustraídas.

Además, detuvieron a dos hombres, uno de apellido Marinero, de 23 años y otro Bernardi, de la misma edad. Por directivas del juzgado fueron vinculados a las actuaciones sumariales de rigor.