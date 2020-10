A un año del crimen del empresario en Rivadavia: la justicia, sin datos del presunto autor

viernes, 9 de octubre de 2020 20:10

Este viernes se cumplió el primer año de la muerte del empresario español Gonzalo Giménez Avendaño, quien el 9 de octubre del 2019 fue encontrado sin vida en su vivienda del Barrio Portal de las Sierras, en Rivadavia. Al principio y en medio de la investigación, tres jóvenes mujeres quedaron detenidas como sospechosos en la causa, y tras varios meses obtuvieron la libertad.

Desde entonces, la justicia transita un parate en la causa debido a que las pruebas recopiladas hasta el momento no muestran ningún indicio de quién pudo ser el culpable del hecho.

"No hemos podido avanzar en la causa ya que el celular (de Avendaño) se lo llevaron y no lo prendieron en ningún momento. No tenemos ningún dato y en las cámaras de seguridad no aparece nada, por eso transitamos un momento en el que no tenemos datos para avanzar en la investigación", aseguró a Diario La Provincia SJ, la fiscal Ana Lía Larrea.

Avendaño de 51 años, fue encontrado sin vida, desangrado, situación que quedó confirmada en los resultados de la autopsia. Además tuvo tres puntazos más y dos golpes fuertes en la cabeza y otros hematomas.

"En casos como estos, en donde no tenemos formas de seguir, debemos esperar a que aparezca algo o alguien que nos de el impulso para continuar con la investigación. Generalmente cuando las víctimas vivían solas, que no tienen mucha participación social o por distintas situaciones, hace que las causas queden en una meseta", resaltó la Fiscal.

Una de las primeras hipótesis del hecho es que durante la noche del crimen se desarrolló un encuentro social en la vivienda de la víctima, y por eso criminalística trabajó arduamente sobre los objetos para tratar de obtener ADN que indique algún tipo de respuestas. Sin embargo, las pruebas no arrojaron suficiente información.

Como último paso en la causa, el pasado 20 de diciembre, el Juez Martín Heredia Zaldo, del Cuarto Juzgado de Instrucción dictó el sobreseimiento de las tres detenidas por el crimen del empresario Gonzalo Giménez Avendaño, y las jóvenes obtuvieron la libertad.