Mamá de la nena muerta en Pocito: "mi hija no va a salir más del cajón, que él no salga de la cárcel"

viernes, 9 de octubre de 2020 00:00

"Quiero que pague lo que hizo y la justicia está actuando". Con esas palabras Susana Méndez, destacó el avance de la justicia en la causa que investiga el siniestro vial que se cobró la vida de su hija Ailén Páez junto a la de su amiga, Julieta Farías, el pasado 28 de febrero en calle Mendoza, entre 13 y 14, en Pocito.

Esta semana Sergio Eduardo Arenas fue procesado por el juez Matías Parrón, titular del Quinto Juzgado Correccional, bajo la caratula de Homicidio Culposo Triplemente Agravado. Además el magistrado dictó la prisión preventiva y aplicó un embargo de 3.000.000 de pesos.

"Todo este tiempo estuvimos triste porque por la pandemia no tuvimos novedades y lo que pedimos es justicia, que pague lo que hizo. Ese hombre nos cambió la vida a todos, desde el momento que salió a la calle borracho", comenzó expresando Susana a Diario La Provincia SJ.

La madre de la nena de 11 años confesó que todas las noches reza a Dios y su hija para que la ayuden a que se haga justicia. Y este martes, cuando salió el procesamiento, sintió que su hija le dio una señal. "En la mañana amanecí mal, lloraba. Era una señal de que algo iba a pasar. Pienso que mi hija me está ayudando desde arriba para que se haga justicia", agregó.

Desde aquel 28 de febrero trágico, la familia de ambas nenas pasaron momentos muy duros especialmente de la mano de la cuarentena. Es que al principio el cementerio se mantuvo cerrado y no podían acercarse para llevarles flores ni mantener ese nexo. Y en ese proceso, un incendio terminó por llenar de más angustia y dolor.

"Cuando estaba cerrado un día hubo un incendio en el cementerio de Pocito. Fuimos corriendo, no nos importó nada, nos metimos por el canal. Cuando llegamos gracias a Dios no era donde estaban nuestras hijas y los bomberos ya lo habían apagado. Teníamos ganas de entrar pero no nos dejaban", agregó.

Los días desde la partida de las chiquitas han provocado el quiebre de ambas. "Hay días que nos quebramos, no queremos hacer nada, ni seguir viviendo. Mi hija salía a vender semitas conmigo, era mi compañera", destacó Susana y con la voz quebrada recordó que durante las primeras 2 semanas después de la muerte de Ailén, ella sentía que su hija "no se había ido", que "no se quería ir, sentía el ruidito de los gomones, sentía que se corría la silla".

Por último, Susana que tenía al lado llorando a Noelia Quiroga, mamá de Julieta, subrayó que quieren "que ese sinvergueza pague por lo que hizo". "A Julieta la llevó enganchada en el auto, la arrastró, los testigos dicen que iba manoteando y gritando. Al menos se hubiera salvado ella si hubiera frenado", lamentó.

Finalmente subrayó que sienten "que la justicia va bien" y agradecen por no haberse detenido y seguir actuando en la causa. "Mi hija no va a salir más del cajón y queremos que él esté encerrado", finalizó.