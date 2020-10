Panchito, la trágica muerte de un niño sanjuanino que aún no tiene justicia

domingo, 4 de octubre de 2020 12:51

Pese a su corta edad, supo sobresalir. Amante de las costumbres gauchas y los caballos, alegre e inquieto como todo niño, Francisco "Panchito" Ortiz (8 años) disfrutaba de jugar. Fue en ello que perdió la vida tras un fuertísimo choque el 25 de septiembre de 2014, por calle Las Heras casi frente a la sucursal de Banco San Juan, en Capital. Allí, desde este sábado, hay un cartel de concientización vial de la campaña de Familias del Dolor y la Esperanza. Su nombre y el ángel que es el logo de la asociación civil recordarán su caso y ante todo, que aún la Justicia está en deuda con su familia.

Tras diagnosticarle muerte cerebral, ya que el pequeño salió despedido tras ser embestido por un auto Ford Fiesta Kinetic entre 28 a 30 metros y cayó con fuerza sobre el cordón cuneta, sus padres tomaron la decisión de sonar sus órganos, algo que conmovió a la provincia. Con cabalgatas, comenzaron a concientizar sobre su caso y a pedir que la causa avanzara, algo que no se logra.

La causa por Homicidio Culposo se tramita en el 4º Juzgado Correccional, que desde hace unos meses tiene nuevo juez, el Dr. Federico Rodríguez, y en el 5º Juzgado Civil por la causa que busca la respuesta de la aseguradora. "No podemos creer que le hayan permitido al imputado que se vaya a vivir a Neuquén. Sólo aparece su abogado cada vez que nos convocan. El conductor Gonzalo González tardó en presentarse ante el juez y actualmente, no está en San Juan. Yo a ese hombre lo perdono, porque creo en Dios, pero tiene que responsabilizarse ante la justicia", había expresado el papá de Panchito, Cristian Ortiz a Diario La Provincia SJ.

La familia aún espera justicia.

La preocupación y dolor es que las causas prescriben al no dictarse el procesamiento y con ello, la posibilidad que haya condena por la muerte del niño; un caso que representa la situación de muchas familias sanjuaninas que perdieron seres queridos.

Con la colocación del cartel, la Asociación civil "Familias del dolor y la esperanza" renovaron el pedido de accionar judicial y que las leyes vigentes cambien y recrudezcan las penas. Además, que los responsables sean detenidos con prisión preventiva y sean procesados con mayor celeridad.

El dolor de la muerte

El 25 de septiembre de 2014, el nene cruzó calle Las Heras, cerca de la sede del Banco San Juan en Capital, para buscar una pelota. En eso, un auto Ford Fiesta Kinetic lo embistió con tal velocidad que el cuerpo del niño de 8 años "voló" entre 28 a 30 metros, golpeando su cabeza contra el cordón de la cuneta.

Gonzalo González, el conductor, se detuvo a unos 15 metros y ya la gente que estaba allí había rodeado al pequeño. "Tal era el gentío que no me dejaban avanzar. Mi cuñado desesperado me avisa que a Panchito lo habían atropellado. Salí sin remera y lo veo allí, inconsciente. Me piden que me ponga una remera y busque los documentos para ir con él en la ambulancia. Después, siguieron 5 días del inicio de un dolor interminable", resaltó Cristian Ortiz a este diario.

El hombre señaló que en la etapa de instrucción de la causa hubo irregularidades. "Las pericias de Criminalística no ubicaron el accidente por calle Las Heras casi frente al Banco; sino que hicieron la inspección ocular en 25 de Mayo y Maradona. En la declaración del conductor del auto, afirma que mi hijo pasó delante de un colectivo y que él lo atropella cuando intenta sobrepasarlo, a 5 o 10 km. de velocidad. Si hubiera sido así, mi hijo no hubiera volado por el aire hasta quedar junto al cordón de la cuneta. Lo culpa a mi hijo por atravesarse", remarcó conmovido.

A Panchito lo operaron de urgencia para tratar de descomprimir su cerebro tras el terrible golpe en la caída, tras el choque. "El niño se nos va", me decía un cirujano que me pedía firmar autorizaciones antes de la cirugía. Le respondí "que Dios lo bendiga; salve a mi hijo". Estábamos enloquecidos. Lo operaron durante toda la noche y tras 72 hs. nos confirman que su actividad cerebral era cero. En ese momento, Dios tocó nuestro corazón y gracias a que una enfermera y médicos nos hablaron de la donación de órganos, autorizamos la ablación. Hoy siete personas tienen órganos de mi hijo y mejoraron su calidad de vida. Es un orgullo muy grande", recordó.

En el sepelio, el gauchaje mostró su código de unidad. Más de 250 caballos y dos colectivos repletos, además de decenas de autos los acompañaron al cementerio, previo paso por los corrales donde la familia de Panchito tenía sus animales y la academia en la que estaban sus compañeritos. Su caballo también lo despidió, en una ceremonia en la que se lo "suelta" previo colocarle el sombrero y el poncho del niño en la montura, como señal que nadie más lo montará. El animal no se fue, sino que se quedó junto al ataúd.

"Ese adiós fue desgarrador y ahora, renovados en Dios podemos decir que creemos en la Justicia divina porque la terrena nos ha dado un cachetazo", sentenció Cristian.