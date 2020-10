La Cámara rechazó las apelaciones y confirmó que los tres profesionales ProVida no cometieron delito

viernes, 16 de octubre de 2020 21:57

Paola Miers, Federico Bazán y Federico Antequeda no cometieron los delitos de falsa denuncia, revelación y divulgación de datos, y usurpación de autoridad. Así lo dispuso la Cámara que rechazó las apelaciones y confirmó que los tres profesionales ProVida no son culpables por los delitos que se le apuntaban.

"Estamos muy contentos, la sentencia es favorable. Sin embargo nos hubiera gustado que se expidiera sobre el fondo de la cuestión que es el aborto. La fiscal de cámara desiste porque considera impecable la sentencia de primera instancia", comenzó expresando la abogada defensora y presidente de Abogados por la Vida, doctora Mónica Lobos, a Diario La Provincia SJ.

Los hechos en cuestión comenzaron el 25 de agosto cuando se produjo la práctica un aborto en una nena en el hospital Rawson. Se comprobó que Bazán, Antequeda y Miers fueron no a impedir esta práctica sino a brindar un servicio. Tras cometerse la interrupción del embarazo, el lunes 27 de agosto se radicó la denuncia pidiendo que se investigue posibles hechos ilícitos. Sin embargo eso fue desestimado por el fiscal y pidió que no se tomara en cuenta. El Segundo Juzgado de Instrucción desestimó la denuncia. Luego se inició la denuncia contra los 3 profesionales que habían pedido que se investigue.

En ese momento se apuntó contra los profesionales ProVida por falsa denuncia, revelación y divulgación de datos, y usurpación de autoridad. De la prueba que surgió casi a los 2 años de investigación resultó que sí existió el aborto pero ninguno de esos delitos que se le apuntó correspondían, eran reales.

"La sentencia es impecable por la prueba que existía, no hay falsa denuncia, no hay revelación de datos ni tampoco hubo usurpación de autoridad. La doctora Salanitro confirmó que el doctor Antequeda estaba a cargo en las mismas condiciones que la doctora Carcelero. La fiscal apeló y esa apelación no fue mantenida", agregó la abogada.

"Ahora procesalmente continúa. Hay que esperar que la sentencia quede firme, vuelve a primera instancia y debería quedar firme. Bazán, Antequeda y Miers astán contentos porque se hace justicia pero a su vez han tenido 2 años de hostigamiento. Han sido permanente objetos de persecución mediática, se los juzgaba, amenazaba por medios públicos. Han tenido una persecución real. Hasta el mismo fiscal de la corte salió a hablar en contra", subrayó la Lobos destacando que "había una persecución ideológica, sin importar el derecho".