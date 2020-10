Caso Nahuel Chávez: "es un alivio que la justicia haya procesado al conductor"

jueves, 1 de octubre de 2020 20:32

Emocionada y aún conmovida, Cecilia Chávez, hermana de Nahuel, el joven que murió en Pocito cuando el conductor de una camioneta lo atropelló de atrás el 12 de abril de 2019, se siente conforme tanto con el accionar de la defensora de la familia como del magistrado del Cuarto Juzgado Correccional. Este miércoles se conoció el procesamiento por homicidio culposo y embargo por $1.500.000 contra Franco Galdeano.

"Cuando me comuniqué meses atrás con la Dra. Laura Reus me dijo que estaba todo encaminado a que se dictara el procesamiento. La mayoría de las familias que pasamos por esto esperamos años por una resolución así; en otros casos son sobreseídos. Estos delitos en los que se pierden vidas quedan impunes y necesitamos que cambien las leyes y haya más conciencia vial", dijo en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Al recibir la noticia, confesó que "sentí una mezcla de todo; me temblaban las piernas. Fue algo indescriptible. Sentí emoción y tristeza. Dolor porque a mi hermano nadie nos lo va a devolver. Pero me sentí conforme con que podemos proteger a otras personas de ser víctimas de ese conductor que seguía al volante". Y agregó: "es una alivio que la justicia lo haya valorado como responsable; él atropelló a mi hermano. Trataron de ensuciarlo a Nahuel de muchas maneras. Lo mínimo que dijeron era que tenía la culpa, que iba drogado o alcoholizado y no tenía chaleco refractario. Nahuel iba a trabajar, tenía dos hijos pequeños y muchos sueños por cumplir".

Cecilia aseguró que en este tiempo se sintieron muy contenidos por "Familias del dolor y la esperanza" y más que nunca seguirán luchando para que la Justicia tome decisiones como la que se dio en el caso de su hermano. "Esto debería ser rápido; los tiempos de la justicia son muy largos y las condenas no son ejemplificadoras. Cuando salimos a la calle, en la primera marcha, pensábamos que estábamos solos. Pero me di vuelta y vi a muchas personas que nos acompañaban. No estamos solos. Les damos las gracias a todos los que nos acompañaron y lo siguen haciendo; a los que en redes sociales compartieron las fotos de Nahuel y pidieron justicia. Estamos preparados para seguir adelante".

Un avance clave

Franco Galdeano, el conductor que el 12 de abril de 2019 atropelló de atrás al joven que iba a trabajar a una fábrica y que falleció por las gravísimas heridas sufridas, fue procesado hoy por la justicia. Con ello, el caso se dirige a juicio y se suman antecedentes a la jurisprudencia sanjuanina sobre el tratamiento y resolución de muertes por siniestros viales.

Laura Reus, abogada defensora de la pareja de Nahuel constituida en querellante, explicó a Diario La Provincia SJ que "obtuvimos una resolución favorable con el dictamen de procesamiento por homicidio culposo, sin prisión preventiva y embargo por $1.500.000. Así lo determinó el juez Federico Rodríguez, a cargo del Cuarto Juzgado Correccional, y consideramos que esto es muy importante para sentar jurisprudencia en este tipo de casos".

Galdeano y su defensa "mantuvieron la postura que el culpable fue Nahuel y que no llevaba chaleco refractario. Sin embargo, en las testimoniales, las enfermeras que lo asistieron detallaron sus pertenencias y que él llevaba puesto su chaleco. Además, se comprobó que circulaba a alta velocidad".

En cuanto a los test realizados, "Nahuel no tenía alcohol ni drogas en sangre y con Galdeano, personal policial cometió la irregularidad de no testearlo. Testigos que lo vieron cuando se devuelve a ver qué le pasó a Nahuel, lo notaron bajo los efectos de alguna sustancia".

Ahora, la defensa de Galdeano tiene opción a realizar su apelación. "El embargo es interpretado como una reparación y lo que esperamos es que podamos ir a juicio y tenga una condena por su accionar", destacó la letrada.

Nahuel falleció cuatro horas después que una camioneta Toyota Hilux lo atropellara de atrás cuando circulaba en su bicicleta por Ruta 40 y Calle 9 en Pocito y la caída fue tremenda. Él iba a trabajar a la fábrica textil Vicuhna. El conductor se devolvió después de embestirlo y argumentó que no lo vio porque no llevaba chaleco reflectivo, algo que testigos negaron.