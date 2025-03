"Todo el tiempo": Nelson Castro sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar de su faceta desconocida

domingo, 9 de marzo de 2025 18:27

Nelson Castro sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar de su faceta como médico y contar que, pese a haber dejado de ejercer hace años, sus compañeros de El Trece, TN y Radio Rivadavia le piden consultas médicas a diario.

“Ejercí 15 años, tuve pacientes, pero cuando el periodismo me empezó a exigir más, me di cuenta de que no podía seguir”, explicó Castro, quien es neurólogo y sigue actualizado en la disciplina.

Mirtha Legrand le preguntó si sus colegas le piden consejos médicos en radio o TV. “¡Todo el tiempo! Eso pasa todos los días”, reconoció entre risas. Y agregó: “Si me duele acá, si la cabeza molesta allá… Es de toda la vida”.

Además, Castro opinó sobre el incidente entre Santiago Caputo y Facundo Manes en la apertura de sesiones del Congreso. “Me pareció absolutamente inoportuno y violento. Las cámaras enfocaban solo al presidente, ni a la vice, que la decapitaron”, lanzó.