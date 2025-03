Shakira en Argentina: arrasó con su primer show ante 58 mil personas

sábado, 8 de marzo de 2025 14:32

La superestrella mundial Shakira ofreció anoche el primero de sus dos conciertos en Campo Argentino de Polo ante 58 mil personas y deslumbró a sus fans con un espectáculo épico en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con la que viene recorriendo diferentes ciudades de Latinoamérica.

Con producción de Fénix Entertainment, la artista colombiana llegó al país para marcar un nuevo hito en la emoción de sus fanáticos. A las 21, la intérprete caminó hacia el escenario acompañada por 100 fans locales, como ya es tradición en los shows de su tour, para comenzar con “La Fuerte”, en su versión producida por su amigo Bizarrap.

Con un conjunto Versace hecho a su medida, la colombiana dió lugar con “Girl Like Me”, y un medley de “Las de la Intuición/Estoy Aquí” para dar inicio a una noche llena de emoción. “Qué emoción estar aquí con ustedes después de tantos años, no saben las ganas que tenía de volver a Argentina, este país que siento tan mío”, saludó Shakira.

Con la emoción a flor de piel, la artista consiguió la ovación de su público tras la frase: “No hay mejor encuentro que el de una loba con su manada”. A continuación deleitó a los presentes con coreografías impactantes que lograron una fusión de estilos de todo el mundo con un despliegue visual deslumbrante respaldado por pantallas de 6.6 millones de píxeles, de 49 metros de ancho por 9 metros de alto.

Foto: gentileza prensa Fenix

Ca; desde sus comienzos, con canciones como “Antología”, “Pies Descalzos” y el himno “Inevitable”, hasta los más recientes éxitos: “Soltera”, “TQG", “Monotonía” y “Te Felicito”, de su nuevo álbum ganador del GRAMMY, Las Mujeres Ya No Lloran.

“Hips Don’t Lie”, “La bicicleta”, “La Tortura”, “Waka Waka”, “Loca”, fueron parte de la lista de temas que causaron el delirio de los fans ante una Loba totalmente conectada con el público. Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó de la mano de “Chantaje”, donde “La loba” se trasladó hacia el backstage y mostró la intimidad de su camarín mientras realizaba un nuevo cambio de vestuario.

A 7 años de su último Tour, El Dorado, en su regreso a los escenarios la artista colombiana crea un espacio donde sus fans pueden compartir y celebrar el poder del renacimiento personal, como un diamante forjado bajo presión, que emerge más fuerte y brillante tras enfrentar la adversidad.

Inspirado en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, esta gira promueve el empoderamiento y la fuerza, la cual Shakira busca transmitir a varias generaciones de fans — aquellos que no la han visto en vivo y aquellos que han estado esperando su regreso por varios años.

En cuanto al vestuario, Shakira lució diferentes cambios que incluyeron looks personalizados de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne, así como brazaletes únicos de Tiffany & Co. Elsa Peretti, elaborados por primera vez en platino con un pavé de diamantes y grabados a mano con el nombre de la gira.

Foto: gentileza prensa Fenix / Alfred Roldan

Promediando más de dos horas de show, Shakira se despidió de su público con el hit “BZRP Music Session, Vol. 53” y, para sorpresa de sus fans, volaron miles de “shaki-dólares” en alusión a la frase de la canción que ya se convirtió en todo un clásico: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.