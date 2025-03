Lauty Gram reveló cómo es su actual relación con la China Suárez

sábado, 8 de marzo de 2025 21:00

El cantante e influencer Lauty Gram abrió su corazón sobre su pasado con Eugenia "China" Suárez y contó qué haría si volviera a cruzarla. Además, habló sobre su presente sentimental y su opinión sobre la actual pareja de la actriz.

Actualmente en pareja con Lucía Patrone, una de las participantes de Gran Hermano, Lauty Gram dejó atrás su historia con la China Suárez, quien desde diciembre está en pareja con Mauro Icardi. Sin embargo, en una reciente entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae—que reprodujo LAM (América TV)—, el joven artista recordó su vínculo con la actriz y aclaró cómo quedó su relación.

“Había ese tabú de que ella era 10 años mayor que yo, pero la verdad es que no me importaba lo que dijeran porque lo que vivíamos era otra cosa”, confesó. Además, desmintió rumores de una mala ruptura: “No terminamos mal, quedó la mejor onda. Ella está en lo suyo y yo en lo mío, pero fue una etapa que pasó y quedó ahí”.

Sobre un posible reencuentro, Lauty fue contundente: “Si algún día nos cruzamos, nos saludamos y chau”.

Por último, el cantante elogió a la China y le deseó lo mejor en su relación con Mauro Icardi: “Es una gran madre, vi cómo cuidaba a sus hijos y le deseo lo mejor”.