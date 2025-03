Tras la dura acusación de Cecilia Milone: la contundente respuesta de Nito Artaza

viernes, 7 de marzo de 2025 20:38

En las últimas horas, Cecilia Milone subió un video a su cuenta de Instagram, donde apunta con duras declaraciones a su ex, Nito Artaza.

"Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía en ese momento, no podía hacerme entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos y no sabía cómo hacer para que escuchara mi alma", afirmó.

En A la tarde (América TV) revelaron que se comunicaron con Nito para tener su palabra sobre los dichos de Cecilia Milone.

El actor y humorista evitó meterse en una polémica con su ex. "Estoy hablando con Nito luego del video que publicó Cecilia. Me dice: 'di vuelta la página de mi vida, estoy en otro capítulo'", expresó el periodista Daniel Ambrosino.



"No quiero hacer ningún tipo de comentario ahora. Hoy es el cumpleaños de ella. Necesita paz y compasión", finaliza el mensaje que Nito le envió al panelista del programa de Karina Mazzocco.

Fuente: Primicias ya