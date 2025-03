Morena Rial cambió de estrategia: otro reconocido abogado llevará su defensa

jueves, 6 de marzo de 2025 19:18

El abogado Miguel Ángel Pierri será el nuevo defensor de la influencer Morena Rial en el caso por el presunto robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

El letrado lo confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, tras la renuncia de Fernando Burlando y sostuvo que el conductor y periodista Jorge Rial se comunicó con él para pedírselo.



"Jorge Rial se comunicó conmigo. Mañana asumo el cargo", señaló Pierri, quien se reunió con el fiscal Patricio Ferrari para transmitirle "algunos inobservancias" en la investigación. Además, aseguró que mantendrá un encuentro con la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.



Morena Rial podría volver a la cárcel tras incumplir los requisitos que le impuso la Fiscalía para continuar con la excarcelación extraordinaria. Una de las condiciones era la prohibición absoluta para salir del país, permanecer en el domicilio que declaró ante la Justicia (la casa de su hermana Rocío en el barrio porteño de Colegiales) y realizar un tratamiento psicológico.



Sin embargo, la influencer no se presentó a la pericia psiquiátrica pautada para el pasado 12 febrero de manera virtual y se fue a un boliche del barrio porteño de Palermo junto a su abogado Alejandro Cipolla, así como tampoco el estudio presencial fijado para el 26 de febrero.



En los últimos días fue noticia por su polémica visita al programa de Carmen Barbieri y terminó teniendo una pelea mediática con la conductora. Por su parte, Burlando, su ex asesor, conversó con este medio y afirmó: "No incumplió ninguna condición porque estuvo presente en el Juzgado y presentó un certificado de que está cumpliendo el tratamiento. La jueza va a resolver bien".