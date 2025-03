Gala explosiva en Gran Hermano: Furia abandonó la casa en pleno vivo

jueves, 27 de marzo de 2025 00:03

Este miércoles, la sorpresa sacudió la casa más famosa del país. En una gala marcada por la incertidumbre, Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, anunció a través de sus redes sociales, en horas tempranas, que un participante iba a abandonar la competencia por decisión propia. El mensaje desató especulaciones en las redes sociales, donde los nombres de Juliana "Furia" y Juan Pablo fueron los más mencionados como posibles candidatos a abandonar la casa.

La tensión aumentó a medida que avanzaba la noche, hasta que, en pleno vivo, el "Big" reveló la identidad del jugador que dejaría el juego: Furia, la jugadora que hasta ese momento había sido considerada una de las más fuertes en la competencia. Su salida sorprendió a todos, ya que muchos la veían como una clara finalista del reality.

Furia decidió explicarle a sus compañeros los motivos de su decisión. Ante la sorpresa de sus compañeros y la audiencia, la joven aclaró que su salida no respondía a un problema de salud, como algunos especulaban, sino a que no se sentía cómoda en esta temporada. Según expresó, el ambiente dentro de la casa no era el adecuado para ella, ya que encontraba a los demás participantes demasiado tranquilos y no era ese el tipo de clima competitivo que esperaba para seguir en el juego.

Juliana decidió abandonar la casa y así lo vivimos en el stream uD83DuDE31uD83DuDC94



Miranos en vivo en #GHxTORA con @toritavillar y reaccionamos juntos a la gala uD83DuDC41? por Twitch y YouTube Telefe uD83DuDCAB#GHxTora #StreamsTelefe #GranHermano pic.twitter.com/BVpChdf1QZ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 27, 2025

El anuncio de Furia dejó a sus compañeros en estado de shock, quienes no esperaban semejante decisión de una jugadora tan destacada. Sin embargo, a pesar de la sorpresa, todos respetaron su decisión y se acercaron a despedirla con un aplauso y palabras de admiración. Con esta despedida, Furia dejó la casa de Gran Hermano entre el apoyo de sus compañeros y la incógnita sobre lo que hubiera podido haber sido su futuro en el programa.

La salida de Furia marca un antes y un después en la competencia, ya que muchos esperaban que su carácter y determinación la llevaran lejos. Sin embargo, la jugadora demostró que, en el juego, más allá de la fortaleza competitiva, lo importante es estar a gusto con el ambiente que se genera entre los participantes.