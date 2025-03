"La peor": con ironía, Wanda Nara respondió críticas tras viajar a Paraguay

martes, 25 de marzo de 2025 00:01

Wanda Nara no descansa y luego de su viaje a Paraguay, donde cantó con L-Gante salió a responder con ironía a las críticas, en un contexto de peleas legales con Mauro Icardi.

"Con Elián es verdad; todo muy tenso y frío. Y con su manager que nos filmaba, también la peor. La encargada del evento que se ve de atrás, también muy enojada estaba", escribió en Historias de Instagram, junto a un video en el que L-Gante la besa. La escena sucedió en Paraguay, no se sabe si antes o después de cantar juntos. En el escenario, no hubo beso apasionado sino un discreto beso en la mejilla.

Luego, Nara publicó chats con la organizadora del concierto que la felicitaba por el show y le pedía regresar e incluso, desembarcar con su marca de cosméticos.

Sobre alejarse de sus hijas con Mauro Icardi, compartió la captura de un chat familiar y escribió: "Me fui a TRABAJAR. Me ausenté horas... quedaron felices (al referirse a Isabella y Francesca). Tenían 2 cumpleaños ese mismo día con mi familia!! Pero para alguno está peor una mamá que trabaja que un papá que hace 6 meses no paga cuota alimentaria ni devuelve nuestra mudanza".

En otra imagen, compartió tubos que se usan para extracción de sangre con una frase durísima: "Y es verdad. No tengo leucemia. Me divierte sacarme sangre y hacer tratamiento en el mejor centro que trata mi enfermedad. Lo bueno que los médicos también se prenden en mi mentira".

Wanda finalizó su descargo con capturas de mensajes a Mauro Icardi con el detalle de las actividades de sus hijas, infiriéndose que era válido para los días que estaría con ellos. "¿Emboscada?", señaló. ¿Habrá respuesta?