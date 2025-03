Sorpresa en La Peña de Morfi: Despidieron a un histórico integrante del programa

lunes, 24 de marzo de 2025 14:33

Con el inicio de la nueva temporada de La Peña de Morfi en Telefe, los televidentes pronto notaron algunas ausencias en pantalla, pero lo que pocos esperaban era la sorprendente salida de un miembro clave del programa. El chef Rodrigo Cascón, quien durante años había sido parte fundamental del ciclo, fue despedido de manera intempestiva, según reveló Guille Barrios en su intervención en Ritmo y Café (IP).

Barrios contó que al enterarse de la ausencia de Cascón, decidió contactarlo directamente. El chef, visiblemente afectado, le expresó: "Angustiado. Triste. Desilusionado. Me sacaron. Me dijeron que este año no". El panelista explicó que la situación le sorprendió, ya que Cascón siempre se había mostrado como un “buen tipo” en el programa, y subrayó que la razón detrás de su despido no parece estar vinculada a conflictos internos, sino más bien a una cuestión de dinámica del programa o, incluso, problemas presupuestarios.

Rodrigo Cascón, además de ser parte central del ciclo, era el responsable de la sección de streaming de La Peña de Morfi

Rodrigo Cascón, además de ser parte central del ciclo, era el responsable de la sección de streaming de La Peña de Morfi, un segmento que, según Barrios, ya no existe más. "De hecho, no hay más streaming", reveló el panelista, lo que deja abierta la posibilidad de que el cambio en la estructura del programa haya influido en la decisión. Cascón, quien también se dedica a otros proyectos relacionados con marcas y tiene un programa propio sobre viajes y comidas, se quedó fuera del aire sin previo aviso, algo que, como él mismo confesó, le causó una gran sorpresa.

La salida de Cascón marca un quiebre significativo en la dinámica del programa, que ya no contará con la sección de streaming dedicada al público joven, lo que dejó sorprendidos a los seguidores del ciclo que se emite los domingos por la tarde. La noticia ha generado especulaciones sobre los motivos detrás de este cambio y sobre el futuro de La Peña de Morfi en su nueva temporada.

Fuente: con información de Ciudad Magazine