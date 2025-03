¿Se viene otro un bebé en la Selección?: la revelación de Alexis Mac Allister

lunes, 24 de marzo de 2025 00:00

Tras anunciar que espera una niña junto a Ailén Cova, Alexis Mac Allister dejó abierta la puerta a una nueva paternidad en la Selección Argentina. El futbolista, en declaraciones a la prensa después de un partido benéfico en Huracán, sembró la duda sobre quién será el próximo compañero en convertirse en padre.

"Y sí, obviamente, que la joda está ahí, pero creo que todos tenemos en la mira quién va a ser el próximo", lanzó Mac Allister, generando especulaciones. Ante la insistencia de la cronista por conocer el nombre, el jugador respondió con una sonrisa y se negó a dar pistas: "No, no, mejor no dar nombres".

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, desató una ola de comentarios y teorías sobre la identidad del misterioso futuro padre. Los nombres de Paulo Dybala y Nicolás Tagliafico fueron los más mencionados por los internautas, quienes intentan descifrar el enigma planteado por Mac Allister.