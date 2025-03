Con el corazón roto: un participante de Gran Hermano sufre el desprecio de su ex novia

lunes, 24 de marzo de 2025 00:00

La casa de Gran Hermano 2024 se convirtió en escenario de un desgarrador momento para Juan Pablo De Vigili, conocido como "Devi", quien se enteró en vivo de que su relación con su novia Silvana había terminado.

El viernes pasado, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa para leer mensajes de los familiares de los participantes. Para Devi, la sorpresa fue devastadora: la palabra "soltero" resonó en el ambiente, confirmando los rumores que ya habían llegado desde el exterior.

En el streamroom del reality, Devi no pudo contener las lágrimas y expresó su dolor: "Duele enterarte de esto acá adentro. Lo vulnerable que estamos acá, lo solos que nos sentimos... enterarte de gente que elegís y que, por alguna razón, se pone en primer lugar cuando es un momento trascendental en mi vida, duele una banda, duele muchísimo".

El participante correntino, que había decidido ingresar a la casa a pesar de su relación, ahora se enfrenta a la realidad de su soltería en medio del juego. "Por algo, cuando tuve que decidir, elegí venir. Por algo sigo acá. Me gusta jugar mucho a este juego, no me gusta llorar, acá lloré como nunca en mi vida. Siento que estoy en la recta final y quiero darlo todo. Estoy enfocando toda mi energía en eso", afirmó.

Devi también reflexionó sobre la exposición que implica el reality: "Sentí que en un momento me iba, pero al final quien terminó expuesto fui yo". A pesar del dolor, el participante se mostró decidido a seguir adelante: "Quiero volver a disfrutar como estaba disfrutando, sacarme esto de encima, dar vuelta a la página".

Finalmente, Devi reconoció que ya tenía indicios de la ruptura, pero que la confirmación lo afectó profundamente: "Esta casa me hace pelota. No es fácil enterarse de estas cosas, aunque ya tenía varios indicios, me había puesto mal por eso. Ahora tengo la certeza y sé por qué mi familia me lo está diciendo".