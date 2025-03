Mirtha Legrand reveló secreto sobre su anillo más preciado

domingo, 23 de marzo de 2025 15:56

Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados y televidentes el sábado por la noche al desvelar una historia inédita sobre una de sus joyas más queridas, el anillo de Racing que creyó perdido para siempre tras un robo en su domicilio.

En su clásica "mesaza", donde compartió la velada con Betiana Blum, Daniel Aráoz, Martín “Campi” Campilongo, Juana Molina y Nito Artaza, Mirtha narró con su característico dramatismo cómo volvió a tener la preciada alhaja en su poder.

“Vos sabés que estaba pensando, mirá, tengo el anillito de Racing. Bueno, que sepan que lo recobré. Yo creí que lo había perdido”, comentó la diva generando intriga entre sus invitados.

Acto seguido, relató el episodio: “A mí me robaron todas mis alhajas. Y pensé que me habían llevado el anillo también con el estuche. Y el otro día viene Juanita a casa y estamos en mi dormitorio conversando, y me dice: 'Abu, ¿el anillo de Racing no te lo pones más?'. Le dije: 'No, querida, me lo robaron'. Y Elvira, mi asistente, dice: 'No, señora, yo lo tengo guardado en un estuche'.”

La anécdota provocó risas en el estudio, y Mirtha concluyó entre bromas: “Ahora me engordó el dedo y me cuesta ponérmelo”.