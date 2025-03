Juan Pablo de Gran Hermano no ocultó más su tristeza: "ella no me eligió como compañero de vida"

domingo, 23 de marzo de 2025 00:00

"No me eligió como compañero de vida". Con esas palabras, Juan Pablo De Vigili no ocultó la tristeza que le causa saber que su ex decidió dejarlo cuando él apostaba por continuar la relación. El jugador mantuvo una charla a solas con “Bati” Larrivey en el patio de la casa de Gran Hermano y allí abrió su corazón para confesar que todo lo que le está pasando "duele".

Es que el viernes, Devi se enteró que ya su novia lo dejó. Fue su familia quien se lo comunicó a través de las palabras que le expresó a través del encuentro que tuvo Santiago del Moro con él en la gala de la noche. Allí, el conductor destapó el sobre que le dedicó su familia en el que se leía la palabra "soltero".

Este sábado, él expresó varias veces lo mal que se siente por confirmar esta sospecha que tenía. Uno de los momentos donde abrió sus sentimientos fue ante Bati. "Suena a que se quiso despegar, y esta fue su forma", respondió Larrivey a lo que luego catalogó: "lo hizo de una forma hija de puta".

"Fue una postura mala", señaló por su parte Juan Pablo a lo que Bati agregó: "si yo te quiero, no te expondría yo a vos porque tu forma de exponerla no fue dañina. Era solo nombrarla, no decías ni apellido. Era su nombre, ni una foto de ella tenías".

"No quiero hablar más boludo", lanzó Devi en las imágenes que se vieron por Telefe y luego se cortó la transmisión.

Más tarde se lo vio ingresar a la casa para tener la cena solo y luego Sandra se le acercó para recomendarle que cuando salga de la casa no deje todo en la separación sino que tenga una charla sincera con ella. "Obvio que voy a hablar con ella", expresó Juan Pablo.

"Voy a ver cómo se manejó... quiero ver, me voy a enterar, voy a hablar con ella y ver si es lo que quiero para mi vida", finalizó.

EN EL STREAMROOM

En la noche de este sábado, Devi también habló en el streamroom. Allí se dirigió al público para confesar que todo esto que está atravesando de la separación le duele.

"Enterarte acá adentro con lo vulnerable que estamos acá", lamentó y agregó: "enterarte de gente que vos elegís y por alguna razón se pone en primer lugar cuando es un momento trascendental para mi vida... y obviamente que duele una banda, duele muchísimo".

"Pero por algo en un momento donde tuve que decidir, decidí venir, por algo sigo acá... Me gusta mucho jugar a este juego", señaló subrayando que no le gusta llorar. "Acá lloré como nunca en mi vida, pero bueno, me tocaron todas juntas", reconoció.

Por otro lado destacó que le encanta el juego que plantea Gran Hermano. "Siento que estoy en una recta final y ya lo quiero dar todo... Estoy muy focalizado en eso, solo que me da bronca volver a decir que tengo días malos, porque sí, es real, hoy es uno de esos días malos, pero no quiero que haya más días malos... Quiero volver a disfrutar como estaba disfrutando", apuntó.