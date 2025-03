Durísimo cruce entre Ángel de Brito y Morena Rial: "bol de mier..."

domingo, 23 de marzo de 2025 14:52

Un durísimo cruce protagonizaron este fin de semana Morena Rial con Ángel de Brito. La mediática y el conductor se cruzaron a través de las redes sociales y los términos empleados llevaron a que nada pasara desapercibido.

Todo se dio después de que la hija de Jorge Rial decidiera interactuar con sus seguidores y responder una pregunta que le hizo uno de ellos a través de su historia en Instagram. "¿Qué opinas de Ángel de Brito que te mata en su programa", le preguntaron a lo que ella respondió con duros términos.

"Porque Ángel no cuenta lo que hacía en los baños de Magazine antes de comenzar su programa, en esas épocas doradas! PD: Ángel te amo", respondió lanzando un manto de dudas sobre el accionar del periodista en su pasado.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Ángel de Brito quien respondió usando la cuenta de X, ex Twitter: "Me lavaba las manos después de tocarte bola de mierda, chorra, macumbera, mala hija y pésima madre".

Desde que recuperó la libertad tras estar detenida por robo en una vivienda de Villa Adelina, de San Isidro, Morena Rial interactúa más con sus seguidores a través de las redes sociales.

Morena es mamá de dos niños: Francesco de cinco años, producto de la relación con Facundo Ambrosioni, en Córdoba, y de Amadeo, un bebé de menos de un año, de una relación con otro hombre.