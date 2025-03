"Mis hijas estaban asustadas porque...": Wanda Nara rompió el silencio

miércoles, 19 de marzo de 2025 14:29

El viernes pasado, Mauro Icardi pudo ver nuevamente a sus hijas, tras 60 días lejos de ellas. Pero en vez de ir directo para su casa, donde podría pasar 15 días con ellas, se dirigió hacia el departamento de Wanda Nara para dejar allí a las mascotas de las nenas.

Pero sus hijas no quisieron volver a bajar y se negaron a irse con su papá. Se generó una situación muy tensa en la cual tuvieron que involucrar a la policía.

En diálogo con el programa DDM, de Mariana Fabbiani, Wanda dio detalles sobre lo ocurrido esa noche. “Las nenas subieron en un ataque de llanto porque en el auto el papá les dijo que al colegio no vuelven más”, contó.

“Estaban entonces asustadas porque creían que él las iba a secuestrar”, opinó la conductora ya que padre les había asegurado que las llevaría a vivir a Turquía nuevamente, a pesar de que ese no sería el deseo de las menores.

“Sumado a que les dijo esto, les dijo que iba a matar a los perros si iban a su casa”, sumó Guido Záffora, que estaba en comunicación con Wanda, mienrtras transcurría el programa.

“Yo estaba operada en mi casa. Nunca supe que las nenas iban a venir a mi casa. ¿De qué emboscada hablan? Las perritas son de gran contención para ellas, pensé que lo mejor era que las perritas vayan con ellas para que se sientan contenidas”, explicó la mediática.

Sobre Icardi, la influencer remarcó que “no paga alimentos. Nada. Mentira. No paga alimentos. Lo que cobro es mi división de bienes. Se le pidió al juez las mismas medidas que me daba a mí. La misma multa de prohibición de salida del país. El juez otorgó 30 mil dólares de alimentos y no pagó jamás nada. No paga el colegio ni la obra social. Así como filtró audios, exigí que muestre los recibos porque no paga alimentos”.