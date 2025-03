"Lo que hiciste fue un papelón": Chiara cruzó duramente a Luciana

martes, 18 de marzo de 2025 00:00

Luciana Martínez y Chiara Mancuso aumentaron sus diferencias en la casa de Gran Hermano con un enfrentamiento que comenzó cuando la santacruceña le comentó a la actriz que “la empujó” cuando fueron a buscar las hamburguesas que recibieron.

La Cobra negó haber empujado a Luciana y esta última insistió en que fue eso lo que sintió durante ese incidente en la comida. “Me dan miedo las cosas que vos repetís, las cambiás a tu favor y decís cosas monstruosas”, arremetió rápidamente Chiara contra la bailarina.

Chiara le dijo a Luciana que “se siente decepcionada porque siempre trató de cuidar su vínculo”, a lo que la bailarina respondió que sintió que ella se burlaba junto con Sandra Priore a sus espaldas, además de reclamarle el robo de un vaso de fernet en una fiesta.

La actriz se tomó con sarcasmo la crítica del vaso de fernet, le pidió disculpas a Luciana y llamó a Sandra para aclarar los tantos. La pescadera obviamente dijo que nunca se rieron juntas a expresas de la bailarina.

"Me parece bajo de tu parte que todo el tiempo estés victimizándote y lo que hiciste de meterme a mí en el vivo fue un papelón. Tenés poca responsabilidad, te hacés la que se esconde y metiste a Ulises. Hacete cargo de lo que hacés que yo me hago cargo de lo mío. ¿Por qué me reiría de vos? ¿A vos te contesto o hablo mal? ¿A vos te empujo? Son cosas que vos sentís y que el resto es el problema?”, le enumeró Chiara a Luciana en el gimnasio.

La santacruceña le preguntó a la oriunda de Ezeiza si no podía desconfiar. “Sí, pero siempre sos vos la víctima de las situaciones”, sentenció la actriz en el reality de Telefe.