“Estaba muerta de miedo”: el fuerte relato de Wanda Nara sobre el violento episodio en Chateau

martes, 18 de marzo de 2025 20:22

El conflicto que marcó un antes y un después fue la escena que transcurrió el pasado viernes en el complejo de edificios Chateau Libertador, cuando el futbolista Mauro Icardi intentó retomar la custodia de sus hijas de ocho y diez años quienes quedaron en medio de un cruce entre el deportista y Wanda Nara que calificó el incidente como “una pesadilla”.

En breve, la conductora presentaría una denuncia contra su ex marido y, en este sentido, contaría con un fuerte relato: “La situación era desesperante, una pesadilla transformada en realidad durante la cual la policía trataba de ‘negociar’ con el padre para que depusiera su actitud con relación a la niña”.

“Luego de insistencias de todos los presentes, Icardi se movilizó afuera del ascensor y colocó a la niña en el suelo diciéndole ‘te quedas acá’ y se dispuso a llamar a una de sus abogadas, quien también se presentó en el lugar”, continúa el escrito de Nara al referirse a la letrada Elba Marcovecchio.

“Una agente de las fuerzas de seguridad tomaba a Isabella de sus manos y el personal policial intentaba dialogar con él -Icardi-. Fue en esa oportunidad en que un policía le dijo -al futbolista- ‘Vos me caes bien. Yo te voy a ayudar’. Este efectivo fue quien, además, le dijo que se retirara del lugar al momento de firmar el acta policial”, sostuvo la conductora.

“Momentos antes la abogada que se presentó fue Elba Marcovechio quien dialogó con Icardi pero no logró que bajara su beligerancia. La pesadilla concluyó cuando el personal policial finalmente puso a resguardo a la niña que posteriormente ingresó al interior de la vivienda”, explicó Wanda al tiempo que sostuvo que así se labró el acta.

En este sentido, la mediática ratificó que Icardi “huyó del sitio de contramano por Avenida del Libertador, pero sin ser detenido por los agentes policiales”. Además, Nara hizo referencia a que su hija menor “cargaba a su mascota con lágrimas en los ojos” y añadió que la pequeña “no quería irse sin su mascota”.

“Francesca estaba asustada y ansiosa repitiendo que su papá se iba a enojar y que tenían que dejar a los perritos e irse con el. Según explicó, tenían que bajar rápido, caso contrario su papá se iba a enojar”, continuó la conductora.

En está línea, la mediática: “Traté de contener y de tranquilizar a Francesca e Isabella explicándoles que debian ir con su padre y que él no se iba a enojar, que yo hablaría con su papá para saber porque no podían ir a su casa con los perritos”

En cuanto a la escena de gritos en el ascensor, Wanda remarcó el diálogo del delantero con Eugenia “La China” Suárez: “Mientras todos llorábamos Icardi hablaba por teléfono con su actual pareja que según decía, las estaba esperando con un asado”.

Además, Nara subrayó la negación de las niñas respecto a la compañía de la ex Casi Ángeles: “Isabella decía que ‘La China’ le había arruinado la familia, que no quería ir con ella, que era una maldición. Su padre minimizaba su angustia y sus manifestaciones diciéndole que se trataban de boludeces mias”.

La conductora señaló que las niñas fueron escuchadas por el defensor de menores. Sin embargo, apuntó que el mismo funcionario, en conjunto con el Dr. Hagopian, realizaran la restitución que calificó como una exposición en un escenario “gravísimo e innecesario”.

“El padre de mis hijas hablaba por teléfono, mi hija quería bajar de sus brazos y le decía sentirse mal. Gritaba y lloraba mientras me estiraba los brazos para que alguien la tomara sin poder hacerlo yo. Icardi trababa con el pie o la pierna la puerta del ascensor y su nivel de agresión iba en aumento”, apuntó la madre de Francesca e Isabela.

“Estaba muerta de miedo pero tomé el coraje que no sabía que tenía y me acerqué al padre de mis hijas suplicándole y rogándole que dejara a Isabella en el piso para tranquilizarla, para ofrecerle un vaso de agua. No logré que lo hiciera”, sostuvo la mediática.

Por lo restante, la conductora pone en detalles las imágenes de público conocimiento. A través del texto, señala gestos agresivos por parte del deportista y manipulaciones verbales hacia sus hijas.