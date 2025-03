Otro capítulo: revelan el motivo de la cirugía de urgencia de Wanda Nara

lunes, 17 de marzo de 2025 00:00

En las últimas horas, Wanda Nara apareció en varios videos con vendajes en los brazos y codos, lo que generó preocupación y dudas sobre su estado de salud. Aunque se sabía que había sido operada, los detalles no eran del todo claros. En Bondi Live, Ángel de Brito compartió información sobre el procedimiento.

"Wanda está recién operada. No se sabe con exactitud de qué, pero personas cercanas a ella me dijeron que está relacionado con un efecto secundario de la leucemia, posiblemente un edema. Sin embargo, es extraño, porque en los videos —incluso en los que no se publicaron— se la ve con vendajes en los brazos y codos. Hay algo más que todavía no conocemos. Por eso no podía abrazar ni sostener a su hija y le pedía que la bajaran para poder tomarle la mano", explicó el periodista.

Más tarde, el programa se comunicó con Matías Payarola, abogado de Wanda, quien brindó más detalles: "La cirugía estuvo vinculada a su tratamiento médico. Se realizaron los prequirúrgicos de urgencia minutos antes de operarla, ya que no fue un procedimiento programado con anticipación".

Ante las especulaciones sobre si se trató de una cirugía estética, Payarola fue tajante: "Sobre el contenido del procedimiento, si fue algo estético o no, no es un tema en el que yo pueda involucrarme".