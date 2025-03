Murió una famosa y reconocida actriz que dejó su huella en el cine

lunes, 17 de marzo de 2025 14:00

La actriz belga Émilie Dequenne falleció a los 43 años, a causa de un cáncer poco común. La noticia fue confirmada por su entorno cercano, que reveló que la artista perdió la vida en el hospital Gustave Roussy de Villejuif, cerca de París, donde se encontraba recibiendo tratamiento.

En octubre de 2023, Dequenne había revelado públicamente que padecía carcinoma adrenocortical, un cáncer raro que afecta la glándula suprarrenal. Su enfermedad obligó a la actriz a alejarse de los escenarios y dejar de trabajar durante el 2024, un año difícil que marcó el final de su exitosa carrera cinematográfica.

Nacida el 29 de agosto de 1981 en la ciudad belga de Nancy, Émilie Dequenne fue una de las actrices más destacadas de su generación. Su carrera comenzó con fuerza en 1999, cuando ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su interpretación en Rosetta, dirigida por los hermanos Dardenne. La película no solo le otorgó reconocimiento internacional, sino que también ganó la Palma de Oro en el prestigioso certamen, posicionando a Dequenne como una de las promesas más brillantes del cine europeo.

Foto: Emilie Dequenne posa en la alfombra roja de Cannes. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

TRAYECTORIA

A lo largo de su carrera, Dequenne participó en cerca de 50 películas, siendo una de las figuras más importantes del cine belga y europeo. Destacó en películas como Pacto con lobos (2001), un épico drama histórico que le permitió internacionalizar aún más su carrera. En 2009, protagonizó La chica del tren, un thriller psicológico que le valió premios por su excelente actuación. En 2012, también tuvo una destacada participación en el drama Nuestros hijos, y en 2014, se destacó en Not Her Type y The Things We Say, The Things We Do, una cinta que le valió el Premio César a la Mejor Actriz de Reparto en 2021.

Dequenne regresó al Festival de Cine de Cannes en 2024, conmemorando el 25º aniversario de su histórica victoria con los hermanos Dardenne. Además, promocionó su última película, Survive, que se estrenó ese mismo año, convirtiéndose en su última producción antes de que la enfermedad la obligara a retirarse de la pantalla.

Fuente: con información de HOLA.COM