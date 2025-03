¿Crisis?: Chelo Weigandt "borró" a Ángela Leiva de sus redes sociales

lunes, 17 de marzo de 2025 19:32

Este fin de semana, Ángela Leiva y Chelo Weigandt despertaron la alerta de una crisis de pareja luego de que el futbolista eliminara las historias destacadas que compartía junto a la cantante. Lo que hasta el momento eran tan solo rumores, se confirmó esta tarde y, según adelantó Ángel de Brito, la pareja habría decidido terminar su relación tras tres meses juntos.

“La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales”, informó De Brito en Bondi.

"Le pregunté a Ángela y me dijo: 'Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes, yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste'".