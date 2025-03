"Linda como tóxica y p...": revuelo por los dichos de la exabogada de Mauro Icardi sobre China Suárez

domingo, 16 de marzo de 2025 09:04

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de tomar temperatura. Luego del violento episodio en el departamento de la empresaria con el futbolista y sus hijas que terminó en denuncia penal y la renuncia de sus abogadas, se conoció una charla telefónica en la que una de las letradas defenestró a Eugenia "China" Suárez.

En un fragmento que difundió en exclusiva LAM, Piro charla exaltada con Santiago Riva Roy (Bondi Live). “Por eso tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Yo te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo. Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, dijo sin filtro, la también esposa de Rodolfo Barili, periodista y conductor del noticiero de Telefe.

Lara Piro sobre la china:



"La china es proporcionalmente linda como toxica y puta" #LAM pic.twitter.com/QsldqnvnuZ — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) March 15, 2025

En otro pasaje, señaló que Piro descartó que viva en Nordelta: “La mina vive en Pilar. Sí, se queda (en la casa de Icardi), pero vive en Pilar con sus hijos. No creo que esto pase a mayores”.

Sus palabras dividieron aguas entre quienes apoyan a Wanda Nara y los que aseguran que Icardi es feliz con Suárez.