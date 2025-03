"Hasta donde pudimos": dos ex- Gran Hermano le pusieron punto final a su relación

domingo, 16 de marzo de 2025 16:07

Tras una separación y una nueva oportunidad que no pudo llegar a más, Nacho Castañares y Coty Romero no están más juntos. Así lo confirmó este domingo en Historias de Instagram el semifinalista de "Gran Hermano 2022" y pidió respeto para ambos.

"No sé si es la forma, ni el momento, ni el el lugar para contarlo pero al haber sido ustedes parte siempre también, merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con CO", escribió Nacho.

"No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar", agregó.

Nacho cerró con "el amor es inmenso y el respeto aun más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre".