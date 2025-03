Jorge Rial habló sobre su hija Morena: “Hay gente que se siente cómoda en la marginalidad”

sábado, 15 de marzo de 2025 00:00

Jorge Rial visitó a Viviana Canosa y, en un esperado mano a mano, se refirió a la situación de su hija Morena, quien recientemente recuperó la libertad tras haber sido detenida por un robo con escruche.

El conductor no esquivó el tema y fue contundente sobre su vínculo actual con la joven: “Intento tomar distancia saludable. Consiste en tener la menor relación posible. Con mis hijos sí, a muerte. Tratar de que deje las relaciones que tiene”, expresó.

Rial también compartió su preocupación por el rumbo que podría tomar la vida de Morena: “Hay gente que se siente cómoda en la marginalidad y no lo entiendo. Hay que bancar la parada. A mí no me tiene que pedir disculpas, se las tiene que pedir a sus víctimas”, sentenció.

Otro de los puntos que tocó fue el futuro de Amadeo, el hijo menor de Morena, quien actualmente vive con su madre. Su otro hijo, Francesco Benicio, reside en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni. “A Amadeo no me lo quedaría, él tiene madre”, aclaró el periodista.

Por último, Rial se mostró preocupado por la reciente participación de Morena en un rito umbanda pocos días después de su liberación. “No sé cómo va a seguir el tema. Espero que bien, pero siempre uno está listo, esperando que pase algo, lamentablemente”, expresó con resignación. Sin embargo, dejó abierta una puerta a la esperanza: “Apuesto al cambio, esto fue extremo y tiene que cambiar, pero no lo sé. Ella es mayor de edad”.