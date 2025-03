GH: Los elegidos para la prueba más importante de la semana ya están definidos

lunes, 10 de marzo de 2025 00:00

Este domingo, Gran Hermano presentó una nueva y exigente prueba para el líder de la semana, Ulises, quien no solo logró quedarse con el liderazgo, sino que también recibió como premio un auto 0KM. Sin embargo, el escenario no fue tan positivo para todos los participantes, ya que la casa sufrió una fuerte sanción tras no cumplir con la prueba semanal, lo que les dejó solo con el 25% de su presupuesto semanal.

El enojo del "Big" por la falta de interés de los concursantes en la prueba anterior se hizo sentir, y los jugadores ahora deben hacer frente a una nueva oportunidad para demostrar su valía. En un inesperado giro, Santiago del Moro reveló detalles de la nueva prueba, la cual dependerá del compromiso y talento de cada participante. A diferencia de las pruebas anteriores, esta será una mezcla de destreza y creatividad, ya que los concursantes deberán bailar al ritmo de la famosa canción "Locomía".

Aunque aún no se han especificado los premios para quienes sobresalgan en la prueba, todo parece indicar que el desafío será clave para los jugadores que buscan ganarse la simpatía del público y demostrar su capacidad para sortear obstáculos. En este sentido, Ulises, como líder de la semana, tuvo la responsabilidad de elegir a los tres compañeros que lo acompañarán en este desafío. Tras pensarlo, el líder seleccionó a Chiara, Lucía y Marcelo como sus aliados para enfrentarse a la prueba.

El desenlace de esta nueva prueba promete traer más tensiones y sorpresas para los concursantes de la casa más famosa del país. ¿Lograrán los elegidos impresionar al público con su talento y compromiso? Sólo el tiempo lo dirá.