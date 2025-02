La sorprendente foto de la China Suarez y Mauro Icardi cubiertos de espuma en una fiesta

domingo, 9 de febrero de 2025 00:00

La China Suarez y Mauro Icardi son la pareja del momento. Tras su regreso de un viaje soñado se mostraron más juntos que nunca y sorprendieron con una foto cubiertos de espuma y muy acaramelados.

Es que la máquina de hacer espuma fue uno de los atractivos del cumpleaños de la pequeña Magnolia, la hija de la actriz con Benjamín Vicuña.

En sus redes sociales, Eugenia mostró su amor en una foto junto al jugador. Están cubiertos de espuma y el la lleva alzada mientras ambos sonríen. La foto estuvo acompañada por varios corazones. Y no faltaron los comentarios a favor y en contra.

En otras publicaciones, la actriz mostró cada detalle de la fiesta de la niña. Pero no todo es felicidad, la propia Yanina Latorre cuestionó la actitud del jugador de estar presente en el cumpleaños de la hija de su novia y no en el de su propia hija Francesca.

“Mauro llegó hoy y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, comentó Latorre en sus redes sociales.

“O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”, afirmó.



“Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)”, opinó, con dureza.

Fuente: con información de Teleshow