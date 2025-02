Escándalo con la hija de Rial: se negó a declarar ¿qué dispuso la Justicia?

jueves, 6 de febrero de 2025 16:22

La influencer Morena Rial se negó a declarar ante la Justicia, por lo que continuará detenida, luego de que también le rechazaran la excarcelación en el marco de la investigación que la involucra por robo en la modalidad entradera en un domicilio de Villa Adelina.



La joven fue trasladada en un patrullero a la comisaría donde continuará detenida, tras negarse a prestar declaración, informó su abogado Alejandro Cipolla. El letrado señaló que la joven estaba "maniatada, con heridas y, por eso, se negó a declarar", al tiempo que solicitó "que la cuiden en la comisaría".



"Se negó a declarar porque no estaba en condiciones. Tiene un fuerte dolor en las muñecas. Tuve que insistir al Ministerio Público Fiscal porque no querían darle (...) No querían que lo hiciera -declarara- por escrito, ya que podría agravarse la condición en sus manos", apuntó el abogado.

No obstante, Cipolla remarcó que a Rial "la esposaron de forma muy agresiva y esto provocó un deterioro, sumado a una fisura anterior y tiene las manos bastante inflamadas".



Al respecto, sostuvo que el fiscal Patricio Ferrari "no quería ponerlo en el acta para que no la atendiera un médico".

"Después de una discusión lo agregó de mala manera", relató Cipolla.

En esta línea, el letrado reclamó por las condiciones de la detención de la hija de Jorge Rial: "Durmió en el piso, no está en condiciones físicas. Se siente mal, está adolorida y espero que se respeten los derechos inherentes al ser humano".



Más temprano, Cipolla dijo que Morena Rial estaba "desbordada", tras visitarla en la Comisaría Vecinal 1 B de la Ciudad.

El letrado, que estuvo junto a la influencer durante una hora aproximadamente, señaló que Morena está "devastada".



"La intenté consolar y está un poco mejor. Hice que le filmaran un video de su hijo para mostrarle que estaba bien porque la preocupación de ella era el bebé", aseguró.

Al respecto, el abogado enfatizó en que la joven estaba "preocupadísima" por el bienestar de su hijo menor y "no paraba de llorar".