"Vergüenza": la reacción de Jorge Rial ante la detención de Morena

El periodista Jorge Rial habló por primera vez sobre la detención de su hija Morena Rial al estar involucrada en un intento de robo a mediados de enero. Las imágenes de ella siendo esposada por la policía se viralizaron en redes sociales y, aunque luego fue liberada, se desconoce cuál fue su participación.

En declaraciones a las cámaras de LAM, Rial contó como atravesó él la detención de su hija: “Sentí vergüenza, sobre todo ver a mi hija en esa situación y con mi nieto ahí en brazos. Yo estaba en México, la pasé mal en ese momento. Obviamente, estuve al tanto absolutamente de todo, hablé con todo el mundo, más que nada para saber la situación de mi nieto. Lo único que puedo decir es eso”.

“Con Morena claro que lo hablamos, claro que le pedí explicaciones y me las dio. No voy a contar si le creí o no le creí. Yo conozco todo lo que pasó porque hablé con el fiscal, hablé con la gente y me contaron todo lo que pasó. No me gusta ver mi apellido metido en eso y no me gusta ver a mi hija metida en esas cosas”, sostuvo el periodista al preguntarle si mantuvo comunicación con su hija.

“Pero bueno, lamentablemente, ella toma decisiones como adulta, mayor que es, y se tiene que hacer responsable de las decisiones que se toma ella, y punto. Yo lo sufro como padre, y sobre todo sufro mucho ver a mi nieto involucrado indirectamente en una situación que puso en riesgo su vida. La verdad, no me gustó, la pasé muy mal”, continuó.

El periodista fue contundente al referirse al caso de la Justicia que involucra a su hija, asegurando que solo le interesa su nieto: “Está todo en manos de la fiscalía, creo que todavía está el teléfono secuestrado. A ver, mi única preocupación en ese momento, era mi nieto. Morena es grande y se tiene que hacer cargo de lo que hace”.

“No me tiene que pedir disculpas, a mí no me afecta. Me parece que lo que tiene que hacer es reflexionar y cambiar de vida. Ojalá que pueda hacerlo. Ella dice que lo va a hacer y ojalá sea así. Yo hice lo que pude y, obviamente además de vergüenza, siento responsabilidad”, analizó.

Detuvieron nuevamente a Morena Rial

En las últimas horas, la influencer hija de Jorge Rial fue nuevamente detenida tras ser acusada de un robo a una casa el pasado 18 de enero en Villa Adelina, San Isidro. La detención se realizó alrededor de las 3:30 am en Cerrito y Lavalle.