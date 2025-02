Ingrid Grudke tras su separación: “Hay más cosas”

martes, 4 de febrero de 2025 21:00

La modelo y empresaria Ingrid Grudke atraviesa, con suma entereza ante los medios, uno de sus peores momentos luego de que la esposa de su sobrino, Andrea Miranda, tuviera un affaire amoroso con su marido, Martín Colantonio y aseguró que “hay más cosas” por dar a conocer.

Grudke, a pesar de que se mantiene en el ojo de la tormenta, continúa estable y confirmó que después de su testimonio, el empresario se puso en contacto con ella: “Una cosa que no quisiera hablar ahora. Hay cosas todavía por hablar con él. Tengo cuidado con las palabras que digo, trato de cuidarme, todavía tengo cosas por resolver”.

En este sentido, la modelo señaló con firmeza: “Hay una cosa que es cierta, salió con la mujer de mi sobrino y punto. Esa traición, yo no la puedo llevar. Está bien, podés ser infiel, puede pasar que te enamores, pero esa parte de la traición y que todo haya sido a espaldas mías (...)”.

Además, la empresaria remarcó que aún quedan hechos por conocer al respecto, aunque “no es el tiempo todavía”. Grudke esquivó dar algún tipo de información al respecto por cuestiones sin resolver y agregó: “Hay cosas que tardan más y tengo que trabajarlo”.

No obstante, explicó que Andrea Miranda-su ex sobrina política- nunca se contactó con ella desde que se hizo pública su separación: “Si esto -la infidelidad y traición- no sería cierto, creo que de parte de ella podría haber venido a decirme ‘Ingrid, esto no es así’”.