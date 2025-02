GH en crisis: Los participantes protagonizaron un fuerte enfrentamiento por los cigarrillos

martes, 4 de febrero de 2025 00:00

Este lunes, los participantes de Gran Hermano (Telefe) vivieron una nueva jornada de enfrentamientos, en la que los cigarrillos se convirtieron en el centro de la polémica. Los concursantes tuvieron la oportunidad de visitar el "kiosco" y elegir entre varios combos disponibles, que incluían opciones tentadoras como helado, chocotorta y otros productos. Sin embargo, la elección que generó más controversia fue la que incluía una gran cantidad de paquetes de cigarrillos.

En esta ocasión, se había establecido que solo los competidores que no fuman podrían votar, buscando equilibrar la situación. No obstante, los fumadores lograron imponerse una vez más y salieron victoriosos, eligiendo el combo con más paquetes de cigarrillos, lo que desató un nuevo conflicto dentro de la casa más famosa del país.

Los jugadores eligieron las fotos y no se llevaron una buena sorpresa uD83DuDC40

La decisión generó un profundo malestar entre los no fumadores, quienes expresaron su descontento por lo que consideraron una elección poco justa. Los participantes que no fuman reclamaron a sus compañeros fumadores que tomaran las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitieran. En medio de la tensión, los no fumadores anunciaron que, la próxima semana, elegirían sin la intervención de ningún factor externo, como la preferencia de los fumadores.

Este episodio es solo uno más en la serie de controversias que siguen marcando la convivencia en la casa de Gran Hermano, donde las diferencias entre los participantes continúan siendo un factor clave en el desarrollo de las dinámicas del juego.