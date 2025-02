Adiós amor: Coti Romero y Nacho Castañares, separados

martes, 4 de febrero de 2025 15:26

La influencer Coti Romero y el streamer Nacho Castañares le dieron fin a su relación, pero no descartaron volver en un futuro cuando ambos estén en un mejor lugar emocionalmente. La pareja inició su romance el pasado julio del año pasado tras haber sido captados besándose en un boliche.

Ángel de Brito fue quien dio a conocer la noticia y compartió los detalles junto a su equipo de panelistas de LAM.

“Están separados Coti y Nacho de Gran Hermano. Una relación que empezó con mucha prensa, estuvieron hace poco en Bondi y estaba todo bien…”, anunció el conductor.

“Se fueron a Disney hace muy poquito, se dieron un anillo de promesa y la realidad es que Coti hoy nos avisó por el grupo que se quedaba más días en Corrientes”, comentó Fefe Bongiorno, quien mantiene una relación de amistad con la influencer correntina.

¿Por qué se separaron?

El panelista Pepe Ochoa leyó un mensaje que la ex hermanita compartió en un grupo de WhatsApp, revelando la verdadera razón detrás del distanciamiento.

“Nos tomamos un tiempo. Después vamos a ver, nos es nada grave. No estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes. Por eso nos tomamos este tiempo. No sé si va a ser definitivo, pero esto es lo que hoy nos trae más tranquilidad. No es más que eso”, leyó.

“Está llorando desconsoladamente todo el día, está muy mal, y como le dijo a Pepe, cree que se puede llegar a recuperar pero me dijo que fue una decisión de ella”, sostuvo Julieta Argenta.

“El me respeta en este momento porque siente que tiene que seguir solucionando cosas. No me siento en un buen momento”, le dijo Coti a la panelista en otro mensaje.