Gran Hermano: Toto blanqueó sus sentimientos por Luz y Martina ¿qué dijo?

lunes, 3 de febrero de 2025 00:00

Después de varios días con idas y vueltas, parece que Santiago está cada día más cerca de Martina aunque bajo la atenta mirada de Luz. Se concretó una apasionado beso entre Toto y Martu pero las cosas no quedaron ahí.

Fue en el confesionario donde el participante habló del tema ¿qué dijp?

“Creo que Luz es un talón de Aquiles para mí. Las primeras semanas yo vine muy en plan de jugar, razonar, y no dejarme llevar tanto por las emociones, pero ni bien nos empezamos a conocer, empezamos a charlar y a compartir...”, comentó Toto frente a GH.

“Quedó muy claro que ella tiene novio y que acá no iba a pasar nada. Entonces, ahí me volví a enfocar un poco más en el juego. Porque en un momento me di cuenta de que me estaba distrayendo. Me pasaba más tiempo sentado con ella, charlando, o queriendo estar con ella, y se me fue un poco todo”, dijo.