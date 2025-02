Así fue el reencuentro de la hija de Amalia Granata con el Ogro Fabbiani: “Por fin sucedió”

jueves, 27 de febrero de 2025 00:00

"Está todo bien". Con esas palabras, Amalia Granata se refirió al encuentro que tuvo su hija Uma con su padre, Cristian Ogro Fabbiani. Ambos estaban distanciados y no estaban junto desde hace cuatro años. Fueron tiempos de no sólo desencuentros sino también de resentimientos. Pero todo habría quedado en el pasado y hoy estaría encaminándose una nueva etapa.

El reencuentro fue compartido a través de las redes sociales por el mismo Ogro quien escribió: "mi equipo ideal para toda la vida". Junto a la frase, que estuvo cerrada a comentarios, subió una foto donde se lo ve con su hija y sus dos hijos menores, fruto de su actual matrimonio con Gimena Vascon.

Ahora, Amalia Granata reveló la intimidad del reencuentro y el proceso que le tocó vivir a su hija. “Yo sabía que el domingo se iba a reencontrar con él, entonces hablé con ella por teléfono y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, contó a Marina Calabró en El Observador 107.9.

Luego agregó: “A la hora me dijo ‘bueno, voy’. La llevó el novio y ahí se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. Hace cuatro años que no se veían”, agregó Granata, visiblemente emocionada. Para Uma, el reencuentro no fue solo un momento de reconciliación, sino también un paso hacia adelante en su vida. En apenas un mes cumplirá 17 años, está a punto de terminar el colegio y el año próximo comenzará la universidad. “Uma es una mujer y yo no puedo meterme en los temas de ella, pero sí puedo aconsejarla desde mi lugar y la relación fabulosa que tuve con mi papá”.

Finalmente se refirió al reencuentro: “A ella le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos, obviamente yo sé lo que pasó hace un par de años, el enojo de ella, conozco todo, pero es un tema privado de ella con su padre. Le tomó mucho tiempo procesarlo, hablarlo, hasta que llegó el momento del acercamiento, que ojalá sea por mucho tiempo... Ella vivió cosas que no le gustaron y tomó la decisión de alejarse y repito, Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”.