Wanda Nara y Maxi López denunciarían por un presunto grave hecho a Mauro Icardi

miércoles, 26 de febrero de 2025 00:00

Este martes, Ángel de Brito recibió un mensaje en vivo en LAM (América TV) desde el celular de los representantes legales de Wanda Nara avisándole que la mediática y Maxi López le iniciarán una demanda penal a Mauro Icardi, y el periodista explicó que se trata de una situación por demás delicada.

Lejos del crudo intercambio de opiniones y comentarios que hay en LAM, De Brito contó que la información le llegó tanto a él como a Yanina Latorre y a Pepe Ochoa. “Yo hablé con la parte del lado de Wanda y el Colegio Lincoln hizo una presentación contra Mauro Icardi”, explicó el panelista.

“Entrevistaron a uno de los hijos de Maxi López y de Wanda Nara, y confesó que (Mauro Icardi) le habría pegado en la cabeza varias veces en varias oportunidades y que no habría tenido los mejores modos cuando vivían, tanto afuera como acá cuando estuvieron en Santa Bárbara”, agregó Ochoa.

“El colegio está obligado por ley a presentar esto. Esto se ingresó ayer en el expediente y Maxi y Wanda van a denunciar penalmente a Mauro por todo lo que dijo el menor”, estipuló Ochoa. “Y este abogado me dijo que por eso Maxi dijo en LAM la frase ‘Mauro nunca se va a animar a sentarse a tener una charla conmigo’”, recordó el panelista, según Ciudad.

“Esto, me cuentan, viene de larga data que desde el año pasado. Cuando llegaron en el verano que ingresaron en el colegio, empezaron a hacerle una cuestión psicológica con todo el gabinete. Y el que más angustiado estaba era uno de los tres niños que arroja toda esta cuestión”, se explayó el panelista.

Más adelante, De Brito recapituló sobre esta presentación y especificó que “hay detalles que no contaron”. “A uno de los chicos lo veían triste y medio retraído distraído y no rendía, y empezaron a tener reuniones con los psicopedagogos. Él no empezó hablando mal de Mauro, dijo que era un hombre bueno que les deba todo y los mantuvo siempre”, agregó Yanina Latorre.