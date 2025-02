Imparable: Wanda Nara ganó el premio a la Mujer del Año en Estambul

martes, 25 de febrero de 2025 00:01

Wanda Nara se consagró como la Mujer del Año tras recibir el galardón en el Best of Europe que se celebraron hoy en el Palacio de Çiragan, de Estambul, Turquía. La mediática viajó sin L-Gante debido a que se fracturó la clavícula en un accidente en la playa.

La empresaria lució un vestido color rosa con una larga cola en su detrás y un maquillaje en colores pasteles, mientras que su ex pareja Mauro Icardi y la China Suárez se encontraba en el partido del superclásico turco Galatasaray y Fenerbahçe.

Wanda festejó su premio en redes sociales: “Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR Europa Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul”.