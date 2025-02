Chiara ganó el liderazgo en "Gran Hermano" y subió a placa a "dos tibios"

martes, 25 de febrero de 2025 00:00

Chiara ganó el liderazgo de Gran Hermano y subió a placa de nominados a Juan Pablo "Devi" y Katia, a los que calificó de "tibios". En ello, tuvo un cruce con Devi, a quien dijo que "quiere medir".

"Fulmino a Juan Pablo "Devi" y Katia, por tibios; están listos "para comerlos". Ella (por Katia) está desganada y está pidiendo... (irse)", dijo. Y agregó, "¿viste que la serpiente mide a quién se quiere comer? Quiero medirlo en placa. No entiendo el juego de Devi".

La actriz explotó: "Tengo una mente muy fuerte. Quiero acción. (Devi) habla y habla difícil pero no dice nada. Quiero ver si soy fuerte y a lo mejor, te saco a vos o no. La gente decide. El quiere mostrar lo bueno y me dijo que soy una serpiente. Yo soy lo que soy y estoy orgullosa de ello" .

Chiara fulminó a Katia y Juan Pablo.#GranHermano pic.twitter.com/1UCDe8fDLi — Gran Hermano uD83DuDC41 (@___AlexisR) February 25, 2025

Por otra parte, la prueba de liderazgo de la semana 13 constó de un desafío con una cabeza gigante que tenía clavados cincuenta alfileres de distintas medidas. El objetivo del juego era conseguir sacar el alfiler más largo.

Los ganadores de las tandas clasificatorias y por lo tanto, finalistas de la prueba del líder del reality de Telefe fueron Eugenia Ruíz, Gabriela Gianatassio, Santiago “Tato” Algorta, Sandra Priore y Chiara Mancuso.

En la final, el juego constó de llenar el panel propio con su color correspondiente, por lo que los finalistas tenían que intentar sacar el alfiler que les pertenecía y luego realizar un cálculo matemático. Chiara hizo mal la cuenta en primera instancia, pero en un segundo turno calculó bien y se convirtió en la líder de la casa de Gran Hermano por primera vez.