Gran Hermano: las tensiones y rivalidades ya se comienzan a sentir

viernes, 21 de febrero de 2025 00:00

Chiara Mancuso y Juan Pablo de Vigili continúan siendo enemigos en la casa de Gran Hermano y los resultados parciales de la placa de voto positivo trajeron reacciones de ambos.

La actriz se acercó a Sandra Priore para decirle que le haga caso cuando le recomienda que se aleje de Devi o Katia Fenocchio, que continúan en el voto telefónico por no haber conseguido mucho apoyo, mientras que el correntino fue a la sala de stream para ratificar que “nunca jugaría con Chiara”.



“Es un pel…, que se vaya para Corrientes, me chupa un huevo, sabés cómo me gustaría sacarlo…”, disparó Chiara contra Devi en su charla con Sandra.

“Si yo dijese la mitad de las barbaridades que dice ella siendo hombre…”, lanzó Juan Pablo en la sala de stream contra Chiara.

Chiara también le comentó a Renato Rossini que “Devi no le parece inteligente” y que le parece un bodrio. El correntino, por su lado, sostuvo que ella siempre lo busca para pelear y que tampoco la soporta.

Fuente: Mi Telefe