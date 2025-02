Mauro Icardi y “La China” Suárez: ¿amor de pocas palabras?

domingo, 2 de febrero de 2025 16:10

El futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia “La China Suárez” continúan en su viaje de paseo por Italia y, desde que llegaron a Europa, no dejan de ser el foco de atención, ya sea por los lujosos regalos o bien, en esta oportunidad por su relación.

Es que “los tortolitos” no dejan de compartir imágenes románticas en sus redes sociales y sus seguidores, no le pierden pisada. Tal es así que se divulgaron imágenes de ambos en durante una cena en uno de los restaurantes favoritos de Mauro Icardi donde, además, asistió anteriormente con su ex mujer, Wanda Nara.

En este sentido, quienes están al tanto de la historia y los siguen, incluso en Europa, compartieron fotografías en donde aseguraron que el futbolista y la actriz “casi no se hablan” y “pasan todo el tiempo con el celular”.

En cuanto las imágenes tomaron vía pública, Mauro y “La China” no demoraron en compartir postales en el mismo salón, pero aún más distendidos. Sin descanso del escándalo, anoche fueron noticia porque el futbolista le regaló a la intérprete, un bolso Hermes que tiene el mismo valor que un departamento en Puerto Madero.