La interna de los Sabattini: Oriana se refirió a la pareja de su tía Gabriela

domingo, 2 de febrero de 2025 00:00

Oriana Sabatini regresó al país y no pudo evitar las preguntas sobre la pelea familiar con su tía, la extenista Gabriela Sabatini. Negó totalmente la versión de que la familia no aceptaba a la pareja de Gabriela.



“Eso es mentira. Si lo dicen desde un lado homofóbico, mi familia no lo es. Yo salí besándome con una chica en un videoclip a los 20 años, mi mamá es súper abierta, y a través de los años, su pareja siempre fue re bien recibida”, indicó la joven

Oriana remarcó que las puertas siempre están abiertas para su familia. “De mi parte no tengo ningún problema”, concluyó.

Fuente: con información de Primicias Ya.