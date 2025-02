Polémica por lo que decidió la familia de Martina de Gran Hermano: “La producción no tiene nada que ver"

martes, 18 de febrero de 2025 00:00

Este lunes, se conoció que una participante de Gran Hermano sufrió la pérdida de un ser querido: su abuela. La anciano falleció pero por pedido de su familia, no le dirán nada a la jugadora del reality. ¿De quien se trata?

En el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito contó que se trata de Martina Pereyra. Su abuela era una figura conocida en el programa debido a su presencia constante en la tribuna. La trágica noticia no llegará a sus oídos, ya que la familia ha tomado la decisión de no informarle sobre la pérdida para evitar que su estado anímico se vea aún más afectado.

“La abuela de una de las participantes falleció. Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente. Y a la participante no le avisaron”, reveló el conductor, quien agregó que a los concursantes se les pregunta si desean ser informados en estos casos cuando ingresan a la casa más famosa del país.

El tema generó un debate entre los panelistas, donde De Brito destacó que, más allá de lo que opinen los concursantes, es la familia quien decide cómo manejar estas situaciones delicadas. “Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente, que no estaban previstos”, explicó el periodista.

Fefe Bongiornó, otro de los panelistas, dio más detalles sobre la decisión tomada por la familia de Martina. Tras hablar con Delfina, la hermana de la participante, Bongiornó explicó que la decisión de ocultar la información se debió a que Martina no estaba atravesando un buen momento en la casa. “Está angustiada por varias cosas y sentían que darle la noticia no solo era imposible de revertir, sino que además le podría generar un estrés adicional que hoy no tiene manera de resolver”, detalló el periodista.

Mientras tanto, De Brito no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre el papel de la producción de Gran Hermano en esta decisión, diciendo: “O sea que son tan buenos los de Gran Hermano que no la quieren estresar más”. Sin embargo, Bongiornó dejó en claro que la decisión había sido tomada por la familia, no por la producción. “La producción no tiene nada que ver con esto”, aclaró.