Pampita "explotó" contra García Moritán: "esas cosas no las perdono”

martes, 18 de febrero de 2025 00:00

"Hay cosas que no perdono". Con esas palabras, Carolina "Pampita" Ardohain reaccionó contra Roberto García Moritán después de que él mostrara su malestar porque ella difundió chats privados de ambos. Además se refirió a su exsuegra, Lucila Fernández Llanos.

"Como que no me gustan las mentiras, me vuelvo loca con esas cosas. Entonces, ahí había como un problema de fechas, que decía que hacía mucho que estábamos separados, y yo salí en un segundo a decir no, no, pará, eso no es verdad, por eso mostré los chats", explicó Pampita en una entrevista televisiva con A La Tarde (América TV).

Luego indicó que para ella "era re importante decir cuándo había pasado todo", y "no quería que la gente piense que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que estaba separada, o que tengo una relación con una persona comercial, o por un interés político".

"Yo estaba en un matrimonio y pensaba que estaba todo bien, y de un día para el otro me separé, y lo aclaré con los chats. Me parece que era eso. No me gusta la mentira, y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene", subrayó.

La declaración la brindó este lunes cuando fue a grabar Los 8 escalones (ElTrece). Allí también se refirió a su exsuegra, Lucila Fernández Llanos, por las declaraciones que ella también brindó al momento de defender a su hijo.

"Me molestó porque no sabían la verdad, y entonces opinaban desde un lugar de desconocer. Me molestó muchísimo, me enojé muchísimo, estoy enojada hasta el día de hoy. Esas cosas yo no las perdono. Hoy no tengo ganas de forzar cosas, hoy solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida, que me valora", finalizó.